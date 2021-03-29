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40 bin doz aşı daha geliyor

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40 bin doz aşı daha geliyor
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel ,Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile temasa geçtiklerini belirterek bu hafta içerisinde 40 bin doz Covid-19 aşısının geleceğini söyledi. 
BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında sağlıktaki son gelişmeleri değerlendiren Sağlık Bakanı Üstel, gelen aşıların aşı bilgi sistemine göre uygulanacağını ve önceliğinin kronik hastalar olacağını söyledi. 
Bakan Üstel, hedefin tüm nüfusun aşılanması olduğunu söyledi. 
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