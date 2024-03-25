Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 137'ye yükseldi, 100'den fazla kişi ise yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısının ardından ulusa seslendi. Saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olduğunu iddia eden Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı." iddiasında bulundu.
Putin, saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzetti. 4 saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 11 şüphelinin yakalandığını söyledi. Rus lider, saldırının ardındaki tüm faillerin tespit edileceğini ve cezalandırılacağını da ekledi. Putin'in bu sözlerinin ardından Ukrayna'da bir kez daha hava saldırısı sirenleri çaldı. Binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.
NATO topraklarına komşu Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.
Saldırılar, Rusya'da 133 kişinin öldüğü terör eylemini izledi. Terör örgütü DAEŞ konser baskınını üstlenmiş olsa da Rus yetkililer Ukrayna'yı suçluyor.
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