Ermenistan’dan Rusya’ya şok

Ermenistan Parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünü onayladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Buna göre Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanması gerekecek

Ermenistan Parlamentosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş tüzüğü olan Roma Statüsü'nü onayladı.

Parlamento sözcüsü, 60 milletvekilinin UCM Roma Statüsü'nün onaylanması ve UCM yargı yetkisinin geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin bir bildirinin kabul edilmesi yönünde oy kullandığını, 22 milletvekilinin ise ret oyu verdiğini söyledi.

Rus-Ermeni ilişkileri Moskova'nın Ukrayna'yı işgali ve Ermenistan'ın komşusu Azerbaycan'ın 30 yıldır etnik Ermeniler tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirirken Moskova'nın hareketsiz kalması nedeniyle kötü bir şekilde gerildi.

ERİVAN: PUTİN'İ DEĞİL AZERBAYCAN'I HEDEFLİYORUZ

Bununla birlikte Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ermenistan'a ayak basması halinde tutuklanacağı anlamına geliyor. UCM, Kremlin tarafından reddedilen bir iddiayla, Ukrayna'dan yüzlerce veya daha fazla çocuğu yasadışı yollarla sınır dışı ettiği şüphesiyle Putin hakkında tutuklama emri çıkardı.

Öte yandan, Mart ayında Rusya, Ermenistan'ı UCM'ye katılması halinde bunun ülke için ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.

Ancak, Erivan'dan yapılan açıklamada Roma Statüsü'nün onaylanmasının, Azerbaycan'ın Ermenistan'la uzun süredir devam eden çatışmada işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını ele almayı amaçladığını ve Rusya'yı hedef almadığını açıkladı.

