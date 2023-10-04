banner913
banner932
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
10 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
20 0
 
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
170 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
21 0
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
14 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
21 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
11 0
banner964

İran’da 2 bini aşkın mahkuma af

banner476

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Muhammed’in ve Caferilik mezhebinin öncüsü Cafer-i Sadık’ın doğum günleri münasebetiyle yüzlerce mahkumu affetti ve yüzlercesinin cezasını indirdi

banner974
İran’da 2 bini aşkın mahkuma af
banner971
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, İran lideri Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin gerekli şartlara sahip 2 bin 284 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.
Bu çerçevede, toplamda 2 bin 284 mahkumdan 1017'si tahliye edilerek dosyaları kapatılırken, 1267 kişiye ise ceza indirimi uygulandı.
Af kapsamına alınanlardan 52'sinin idam cezası alan kişiler olduğu, bu cezalarının hapis cezasına çevrildiği kaydedildi.
İran lideri Hamaney, son olarak şubat ayında hükümet karşıtı protestolarda tutuklananların da aralarında olduğu binlerce mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesi önerisini onaylamıştı.
Yargı Erkinin tavsiyesiyle, af ilan etme yetkisi bulunan İran lideri Hamaney, son olarak şubat ayında 1979 İran İslam Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle hükümet karşıtı protestolarda tutuklananların da aralarında olduğu binlerce mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesi önerisini onaylamıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.