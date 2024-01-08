Epstein'in 'Seks Adası' skandalı, dünyayı sarsıyor!

İsim listesi ortaya çıktı, binlerce ünlü ismin video kaseti var: Siyasetçi, sanatç

PEDOFİLİ HİZMETİ, FUHUŞ, ŞANTAJ... YÜZLERCE ÜNLÜ İSMİN ADI GEÇİYOR ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın davası dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlamasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein, kameraların çalışmadığı bir gün hapishanesindeki hücresinde intihar etmişti. Epstein'in intiharı sonrası ortaya çıkan fuhuş ağının detayları ise herkesi şoke etmişti.

Yüzlerce çocuğun kurban olarak yer aldığı iğrenç olayda Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ortaya çıkmış, bazı tanıkların ifadelerine başvurulmuştu.

ARALARINDA PRENS ANDREW BİLE VAR Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

KIZ ARKADAŞI SUÇLU BULUNMUŞTU Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

YÜZLERCE ÜNLÜ İSİM LİSTEDE Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, aktör Tom Cruise, Will Smith, sunucu Jimmy Kimmel, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

PEDOFİLİ SKANDALLARINI KAYDA ALMIŞ Kamuoyunu sarsan Epstein davasında 3'üncü parti yeni dosyalar da açıklandı. Söz konusu dosyalarda Epstein'in inanılmaz bir fuhuş ağı kurarak dünyayı yöneten insanlara, profesörlere, sanatçılara, iş adamlarına pedofili hizmeti sunup kayda aldığı iddiaları yer aldı. 3 BİN KİŞİNİN SEKS KASETİ VAR Söz konusu adaya gelen ünlü isimlerin binlerce video görüntüsünün olduğu belirtilirken, bu görüntülerin şantaj için kullanuldığı iddiaları yer aldı. CIA'ye göre 3 bin kişinin kaseti arşivlenmiş olarak bulundu. "MOSSAD, ÜLKE SİYASETÇİLERİNİ ŞANTAJLA ESİR ALMIŞ" İDDİASI Şantaj iddiasının arka planında ise İsrail olduğu gündemde geldi. Mossad'ın da söz konusu organizasyonda yer aldığı iddia edilirken, video görüntülerinin siyasetçilere, iş adamlarına ve ünlü isimlere İsrail karşısında açıklama yaptırmamak için kullanıldığı belirtiliyor. Mossad’ın, ABD siyaseti başta olmak üzere İngiltere ve diğer ülkelerin siyasetçilerini de seks kasetleriyle esir aldığı belirtiliyor. LİSTEDEKİ TÜRK KADIN KİM? Kamuoyuna yansıyan söz konusu listede B.K. isimli bir Türk kadının da olduğu iddiası dikkat çekerken, kadının kimliği ise merak konusu oldu. SIMPSONLAR YILLAR ÖNCESİNDEN YİNE BİLMİŞ! Öte yandan ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalının yıllar önce Simpsonlar'da işlendiği video ise yine herkesi şoke etti. Yayınladıkları bölümlerle dünyada yaşanacak kilit olayları yıllar öncesinden bilen Simpsonlar isimli çizgi dizide 'Epstein Adası'nın da yer aldığı ortaya çıktı. Stephen Hawking'in Jeffrey Epstein Adası'ndaki reşit olmayan seks partisini yıllar önce öngördüğü video sosyal meydada gündem yarattı.

ABD'yi sarsan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalı giderek büyüyor. Reşit olmayan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş, insan kaçakçılığı ve pedofili ve suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Epstein'ın kurduğu iğrenç ağla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu davanın 3. parti yeni dosyalarında aralarında iş insanları, politikacılar, sanat ve spor dünyasındaki ünlü isimlerin bulunduğu 300'den fazla kişinin isminin yer aldığı tahmin ediliyor. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada 'seks kasedi' iddiaları da dosyaya girdi. Adaya giden siyasetçiler, oyuncular ve iş adamlarının hepsinin görüntüleri olduğu söylenirken, binlerce video kaydının olduğu iddia ediliyor. Tüm dünyada bir anda en önemli gündem maddelerinde biri olan 'Jeffrey Epstein Adası' skandalının yine yıllar önceki bir Simpsonlar bölümünde yer alması ise herkesi hayrete düşürdü. İşte aralarında Stephen Hawking, Bill Clinton, Michael Jackson, Prens Andrew gibi çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği Epstenin skandalıyla ilgili tüm detaylar...