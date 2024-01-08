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Sahile vurmuş cansız kadın bedeni bulundu

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Sahile vurmuş cansız kadın bedeni bulundu
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Bafra oteller bölgesinde sahile vurmuş cansız kadın bedeni  bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.15 sıralarında, kayalıklar üzerinde, sahile vurmuş, çürümeye yüz tutmuş şekilde bulunan kadının kimlik tespiti henüz yapılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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