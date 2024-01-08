Bafra oteller bölgesinde sahile vurmuş cansız kadın bedeni bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.15 sıralarında, kayalıklar üzerinde, sahile vurmuş, çürümeye yüz tutmuş şekilde bulunan kadının kimlik tespiti henüz yapılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

