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Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, iki Batik Air pilotunun uçuş sırasında uykuya dalmasının ardından uçağın rotasından saptığını açıkladı. Devlet, pilotların 28 dakika boyunca uykuya daldığını tespit ettikten sonra soruşturma başlattı.

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Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı: Uçak rotasından saptı
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 devlet haber ajansı Antara'nın haberine göre, 25 Ocak'ta Endonezya'da Kendari'den başkent Cakarta'ya yapılan uçuş sırasında hem pilot hem de yardımcı pilotun aynı anda 28 dakika boyunca uyuyakalması navigasyon hatalarına neden oldu.  dakikalarca rotasından sapmış şekilde yolculuk etti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT), ön raporuna göre, uçuş sırasında 153 yolcu ve 4 uçuş görevlisi dahil olmak üzere kimse yaralanmadı ve uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi.

BTK6723 sefer sayılı uçuş 2 saat 35 dakika sürdü ve başarıyla Cakarta'ya indi.

 "YANLIŞLIKLA" UYUYAKALDI

Rapora göre, ikinci pilot, günün erken saatlerinde kaptan pilota "yeterince dinlenemediğini" bildirmişti.

Uçak Kendari'den ayrılıp seyir irtifasına ulaştıktan sonra, kaptan pilot da dinlenmek için izin istedi ve ikinci pilot uçağı devraldı.

Rapora göre, inişe yaklaşık 90 dakika kala ikinci pilot da "yanlışlıkla" uykuya daldı.


UYUYAKALDIKLARINI SAKLADILAR

İkinci pilot tarafından kaydedilen son iletişimden 12 dakika sonra, bölge kontrol merkezinin uçağa ulaşmaya çalıştığı ancak pilotlardan herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi.

Kaydedilen son iletimden yaklaşık 28 dakika sonra, kaptan pilot uyandı ve uçağın doğru rotada olmadığını fark etti. Bu noktada ikinci komutanı uyandırdığı ve kuleye yanıt verdiği belirtildi.

Kaptan pilot, kule ile iletişimde uyuyakaldıklarını saklayarak bir "radyo iletişim problemi" yaşandığını söyledi.

SUÇU İKİZ BEBEKLERİNE ATTI

Raporda pilotların isimleri açıklanmadı ancak kaptan pilotun 32 yaşında Endonezyalı bir erkek, ikinci pilotun ise 28 yaşında Endonezyalı bir erkek olduğu belirtildi.

Raporda, ikinci pilotun bir aylık ikiz bebekleri olduğu ve "karısının bebeklere bakmasına yardım etmek için uykusuz kaldığı" belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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