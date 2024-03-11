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İnsan Hakları Derneği’nden BMGS’nin kişisel temsilcisine çağrı

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İnsan Hakları Derneği’nden BMGS’nin kişisel temsilcisine çağrı
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İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a, temaslarında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ve ortak zemin için Kıbrıslı Türklerin eşit egemen hakkının tanınması gerektiğine dikkat etmesi" çağrısında bulundu.
 
Işık yaptığı yazılı açıklamada, Derneğin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın politikasına tam destek verdiğini belirtti.
Holguin’in görev tanımında çözüm için ortak zemin olup olmadığını tespit etmek bulunduğunu anımsatan Işık, Derneğin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılabilmesi için öncelikle “birleşmenin” mümkün olamadığının kabul edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.
 
Hasan Yılmaz Işık, "iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon tezinin, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumadığını Holguin’in de görmesi gerektiğini" ifade etti.

 
Işık, barışın güvenceye alınabilmesinin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik hakkının tanınmasından geçtiğini kaydetti.
 
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