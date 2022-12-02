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Elton John müziği bırakıyor

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Elton John, Glastonbury Müzik Festivali ile veda edecek

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Elton John müziği bırakıyor

Efsanevi İngiliz şarkıcı Sir Elton John’un, İngiltere’de düzenlenen Glastonbury Festivali’nde sahne alacağı açıklandı. Bu, ünlü ismin kariyerinde 50. yılını doldururken çıkacağı son turne olacak.

Haziran 2023’te düzenlenecek festivalin son gecesinde ünlü Piramit Sahnesi’nde sahneye çıkacak olan şarkıcı, “bunun veda etmek için mükemmel bir yol olacağını” söyledi.

Biletleri bir saatten biraz fazla bir sürede tükenen etkinlikte önceki yıllarda Beyonce’den David Bowie’ye, Dolly Parton’dan Bruce Springsteen’e ve Rolling Stones’a kadar birçok ünlü isim sahne almıştı.

Glastonbury ortak organizatörü Emily Eavis, “Bu, Elton’ın son turnesinin İngiltere’deki son sahnesi olacak, festivali böyle kapatacağız ve bu büyük anı tarihimizde işaretleyeceğiz,” dedi.
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