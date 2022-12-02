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Hayvanat bahçesine konulan maymununu kaçırdı

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Diyarbakır'da Ferhat K., durdurulan aracında polis tarafından el konulan beslenmesi yasak olan makak türü maymunu, götürüldüğü Malatya Hayvanat Bahçesi’nden kaçırarak yeniden kente getirdi. Dün, maymunu gezdirirken fark edilen Ferhat K. kaçtı. Polis, Ferhat K. ile Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’ne girip uzaklaşan maymunu arıyor

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Hayvanat bahçesine konulan maymununu kaçırdı

 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım günü durdurduğu araçta beslenmesi yasak olan makak türü maymun tespit etti.

Maymun, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İşlemlerin ardından maymun, bir gün gün sonra Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Ferhat K.’ye de beslenmesi yasak olan hayvanı beslediği için cezai işlem uygulandı.

Ferhat K. 8 Kasım günü Malatya'ya gidip, gece saatlerinde tel örgülerden atlayarak hayvanat bahçesine girdi.

 Hayvanat bahçesine konulan maymununu kaçırdı
Ferhat K., kendisine alıştırdığı maymuna seslenerek, yanına gelmesini sağladı. Şüpheli, maymunu kaçırıp Diyarbakır'a getirdi.

Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, polise haber verdi. Diyarbakır polisine de bilgi verildi.

Dün öğleden sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri yakınındaki Fiskaya semtinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, Ferhat K.’yi maymunu gezdirirken fark etti.

Polisi gören şüpheli kaçarken, geride bıraktığı maymun da Hevsel Bahçeleri'ne doğru koşarak uzaklaştı.

Polis, Ferhat K.'nin yakalanması, maymunun da bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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