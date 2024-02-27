Elmas Yılmaz, Miss Europe seçildi

Elmas Yılmaz, Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Europe seçildi.
Yılmaz, son olarak Miss Europe'da Türkiye'yi temsil etti. Elmas Yılmaz, Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında 'Miss Europe' seçilirken, 'Kraliçe' unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepkiyle gündem oldu.
Elmas Yılmaz, kendisi Miss Europe unvanını alırken birinciliği kazanarak Kraliçe olan Rusya güzeline “Kraliçe Rusya oldu. İki çocuk sahibi” diyerek tepki gösterdi. Elmas, çok geçmeden paylaşımını kaldırdı.
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