“Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi cumartesi günü açılacak

Pembe Atölye sanatçılarının eserlerinin sergileneceği “Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açılacak.



“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” çerçevesinde, sanatta kadının varlığını ve emeğini vurgulamak amacıyla açılacak sergide, seramik sanatçıları; Melis Hoca, Özlem Özdamarlı, Lamia Fikretler, Selin Atagül, Ayşegül Sarıyar ve Zehra Karpazlı’nın eserleri sergilenecek.

“Toprak Kadın Dönüşüm” sergisi 12 Mart Salı gününe kadar gezilebilecek.

