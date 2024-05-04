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Boris Johnson sandığa kimliğini almadan gitti

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, dün düzenlenen yerel seçimlerde kimliğini unutunca oy veremedi

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Boris Johnson sandığa kimliğini almadan gitti
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dünkü yerel seçimde oy vermesine, kimliği olmadığı için izin verilmediği ortaya çıktı.
South Oxfordshire'da oy kullanacak olan Muhafazakar Partili Johnson, sandığa yanında geçerli bir kimlik belgesi olmadan gitti.
Kimlikte fotoğraf olması zorunluluğu, Johnson'ın iktidarda olduğu 2022 yılında getirilmişti. 
Eski başbakan daha sonra yanına kimliğini alarak sandığa yeniden gitti ve oy verebildi.
Johnson'ın yakın arkadaşlarından siyasetçi Chris Heaton-Harris, "Boris'i iyi tanıyan biri olarak bu durumun beni şaşırttığını söyleyemem" dedi. 
İngiltere Seçim Komisyonu'na göre yeni kimlik düzenlemesi nedeniyle geçen yılki yerel seçimde 14 bine yakın kişi oy verememişti. 
 
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