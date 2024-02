Efsane müzisyen, 54 yıl sonra kayıp gitarını buldu

Beatles efsanesi Sir Paul McCartney, kayıp gitarını nihayet buldu. Ünlü müzisyenin gitarı 54 yıldır kayıptı

Paul McCartney 1961'de 30 pound karşılığında satın aldığı bas gitarla yeniden bir araya geldi. Kendine özgü bir şekle sahip Höfner bas gitar, The Beatles'la geçirdiği süre boyunca müzisyenle bağdaşmıştı.Gitarı aldıkları sırada henüz ünlü olmayan grup, bir yıl sonra hayatlarını sonsuza dek değiştirecek "Please, Please Me"yi yayınladı.

McCartney 1961'den 1963'e kadar düzenli olarak gitarla sahneye çıktı, ta ki grup dağılmadan hemen önce ortadan kaybolana kadar da pek çok hit şarkıyı çaldı. Gitar, en son 1969'da McCartney ve grup arkadaşlarının son canlı performansları için Savile Row ofislerinin çatısına çıkmalarından önceki günlerde görüldü.

McCartney o zamandan beri favori gitarı olan keman şeklindeki Höfner 500/1 elektrik basının peşindeydi.

McCartney daha önce gitara aşık olduğunu söylemişti ve uzunca birsüredir de yeniden onunla buluşmayı bekledi. Hatta Höfner basın, izini sürmek için hashtag oluşturulmuş ve dünyanın dört bir yanından insanlar bu gitarı bulmak için kendisine yardım etmeye çalışmıştı.

1961'den bu yana dört adet Höfner basa sahip olan sanatçı, bugüne kadar Alman şirketinin kendisine verdiği baslardan birini çalıyor.

Salı günü genç bir öğrenci, enstrümanın kendisine miras olarak bırakıldığını ancak artık efsanevi sahibine iade ettiğini söyledi. 21 yaşındaki Ruaidhri Guest'in, efsanevi bası tutarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve gitarın gerçek sahibine verildiğini yazdı.

Höfner yöneticisi Nick Wass Sunday Telegraph'a şunları söyledi: "Yıllar boyunca Paul McCartney'nin ekibiyle yakın çalıştım ve Paul'la tanıştığımda onun ilk Höfner basından ve bugün nerede olabileceğinden bahsettik. Paul bana şöyle dedi: 'Bas gitarımı bulmama yardım edemez misin?' Ve bu büyük avı ateşleyen de buydu."

Senelerce enstrümana ne olduğuna dair teoriler, bir hırsızın bas gitarı Abbey Road'daki bir dolaptan çaldığına dair söylentilerden, bas gitarın Beatles Savile Row ofislerinin bodrumunda kaybolduğuna dair bir hikayeye kadar çeşitlilik gösterdi.

NASIL KAYBOLDU?

Meşhur bas gitarın başına gelenler ise belli oldu:

Beatles'ın eski ses mühendisleri Trevor Jones ve Ian Horne, ekipman minibüsünü park ettiklerini ve sabah ağır asma kilit kesiği ve kapılarının kırılmış olmasına uyandıklarını söyledi:

“Arka kapılarda kocaman bir asma kilit olduğunu biliyorduk ama sabah kalktığımda ve minibüsün kırık asma kilit yolda olduğunu gördüğümde bunun kötü bir haber olduğunu anladım. İçeriye baktım ve bas gitarın yanı sıra bir gitar ve iki Vox AC30 amfinin de gittiğini gördüm."

Hırsızlığı polise bildirdiklerini ve kapı kapı dolaşıp herhangi birinin bir şey görüp görmediğini sorduklarını, çünkü yakınlarda yaşayan birinin sorumlu olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

McCartney'e haberi verirken çekindiğini anlatan Horne, “Bize endişelenmememizi söyledi ve biz de işimize devam ettik. O iyi bir adam. Bas kaybolduktan sonra altı yıl boyunca onun için çalıştım. Ama tüm hayatım boyunca bu suçu taşıdım" dedi.

Mahallede yaşayan hırsız, gitarı çaldıktan sonra onu Notting Hill bölgesindeki bir barın ev sahibine satmış. Barın ev sahibi, ölümünden sonra basları oğullarına devreden Ruaidhri Guest'in büyükbabası Ron Guest'ti. Bunca yıl gitar, ailede kaldı.