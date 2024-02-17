banner913
banner932
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
2 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
20 0
 
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
21 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
54 0
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
67 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
66 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
19 0
banner1012

Michael Jackson'ın müzik kataloğuna servet

Amerikan müzik şirketi Sony Music, ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı

banner974
Michael Jackson'ın müzik kataloğuna servet
banner971
BBC'nin haberine göre, 13 Grammy ödülü sahibi Jackson'ın tüm şarkılarını içeren müzik kataloğunun değerinin 1,2 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.
Sony Music tarafından yaklaşık 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.
Anlaşma kapsamında aynı zamanda Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketince satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin'in de bazı şarkıları yer alıyor.
Amerikalı ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen de 2021'de tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.