Balık değil sanki de canavar

İtalya'nın kuzeyinde oltayla tutulan en uzun balık olarak kayıtlara geçen gelişmenin görüntüleri dünya basınında manşet oldu.
ABD asıllı Alessandro Biancardi insanlık tarihinin kayıtlara geçecek bir olaya imza attı. Alessandro İtalya'nın kuzeyinde Po Nehri'nde 'bir canavar yakaladığını' sosyal medya hesabından duyurdu. Alessandro konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
23 yıldır hobi olarak balıkçılıkla uğraştığını belirten Alessandro, ilk kez bu kadar büyük bir canlı yakaladığını belirterek 2.8 metre uzunluğundaki balığı tam 43 dakikada yakaladığını bildirdi.
Alessandro başarısı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Av Balıkları Derneği söz konusu balığın dünya rekorunu kırdığını aktardı.
Öte yandan Mayıs ayının son haftasında ABD'nin Oklahoma eyaletinde Bryan Baker tarafından yakalanan dev balık dünyada ses getirdi. Büyük Cherokee Gölü'nde yakalanan balık sayesinde bölgenin ekosistemi bir faciadan kıl payı kurtuldu.
Uluslararası Av Balıkları Derneği'ne (IGFA) göre olta ile yakalanan en ağır balık 2005 yılında 40 kilo ağırlığındaydı. Baker'ın yakaladığı balık ise yıllar sonra rekoru egale etti.
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