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Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti

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Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti
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Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.
Geçtiğimiz ay 700 dolar seviyelerinde gezen şirket hisseleri 870 dolar seviyelerine yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, Temmuz ayının ardından yeniden ilk sıraya yükselirken, ikinci sıradaki Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arasındaki farkı 20 milyar doların üzerine çıkardı.
Listede Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault üçüncü sırada yer aldı. 
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