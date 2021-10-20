Arıklı "Ülkenin UBP kurultayını bekleme lüksü yok"

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını hatırlattıklarını, bu Meclis’ten hükümet çıkamayacağını söyleyerek ülkenin UBP kurultayını bekleme lüksü olmadığını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı kabul etti.

Arıklı’ya YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk eşlik etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını hatırlattıklarını, bu Meclis’ten hükümet çıkamayacağını söyledi.

Ülkenin UBP kurultayını bekleme lüksü olmadığını dile getiren Arıklı, “Madem hiç kimseden hükümeti kurma talebi yok daha fazla uzatmanın anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Seçim için önerilen 26 Aralık tarihinin uygun olduğuna dikkat çeken Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’dan erken seçim tarihi açıklamasını istediklerini, onun da birkaç temas yaptıktan sonra gerekeni yapacağını söylediğini kaydetti.