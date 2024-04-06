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Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Venezuela'da yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Dünyanın en yaşlı erkeği Perez Mora’nın hayatını kaybetmesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.
Perez'in 114 yaşında Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.  Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.
Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti. Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti" ifadeleriyle tanımlamıştı. Hayatını çiftçilikle idame ettiren Perez şeriflik de yapmıştı.
 
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