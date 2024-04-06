Bombalayacağı camiye girince Müslüman oldu

Müslümanlardan nefret ettiği için katliam yapmak istedi, keşif için gittiği camiye girince ise eski ABD askerinin hayatı baştan sona değişti



"ÇOK SAYIDA MÜSLÜMANI ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

ABD’de yerel basına konuşan McKinney, nefret dolu düşünceleriyle bir camiye saldırıp çok sayıda Müslüman’ı öldürmek istediğini, bu nedenle evinin yakınındaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırı planladığını söyledi.

Cezaevine gitmeyi ‘umursamadığını’ belirten McKinney, küçük kızının, sınıfına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine mahalledeki İslam merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını dile getirdi.

McKinney ayrıca o dönem yaptığı hazırlıkla ilgili TRT Habere şöyle dedi:

"Bir bomba hazırlamıştım ve camide o bombayı bir pencerenin altına yerleştirecektim. Özellikle Ramazan ayını bekledim. Camiye girince kendimi İslam ile ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen biri olarak tanıttım. Bana çok içten ve candan davrandılar, yemek hazırladılar aynı zamanda sorularımı da cevapladılar. Bu durumu düşündüm ve ilahı bir müdahale olduğunu düşündüm"

2019 yılında Yeni Zelanda'daki cami saldırıları sonrasında Amerikalı eski piyade Richard McKinney Muncie ABD 'deki bir İslam Merkezi'ne bombalı saldırı planladı. ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde Orta Doğu, Somali, Filipinler, Güney Amerika gibi bölgelerde uzun yıllar görev yapan ve ülkesine döndükten sonra içinin "Müslümanlara karşı nefretle" dolduğunu belirten eski asker, Indiana eyaletinde bir İslam merkezini hedef almaya hazırlanırken İslam diniyle tanıştı ve Müslüman olmaya karar verdi. Ardından da saldırmayı düşündüğü İslam merkezinin başkanı oldu."ÇOK SAYIDA MÜSLÜMANI ÖLDÜRMEK İSTEDİM"ABD’de yerel basına konuşan McKinney, nefret dolu düşünceleriyle bir camiye saldırıp çok sayıda Müslüman’ı öldürmek istediğini, bu nedenle evinin yakınındaki Muncie İslam Merkezi'ne saldırı planladığını söyledi.Cezaevine gitmeyi ‘umursamadığını’ belirten McKinney, küçük kızının, sınıfına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine mahalledeki İslam merkezine giderek Müslümanlarla tanıştığını dile getirdi.McKinney ayrıca o dönem yaptığı hazırlıkla ilgili TRT Habere şöyle dedi:"Bir bomba hazırlamıştım ve camide o bombayı bir pencerenin altına yerleştirecektim. Özellikle Ramazan ayını bekledim. Camiye girince kendimi İslam ile ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen biri olarak tanıttım. Bana çok içten ve candan davrandılar, yemek hazırladılar aynı zamanda sorularımı da cevapladılar. Bu durumu düşündüm ve ilahı bir müdahale olduğunu düşündüm"