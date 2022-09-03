Dünyanın en yalnız insanı öldü





Amazon yağmur ormanlarında, halkı 25 yıl önce bir grup çiftçi tarafından yapılan soykırım esnasında öldürülen “Deliğin Adamı”nın hayatını kaybettiği açıklandı. 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen Amazon yerlisi, sömürgeciliğe karşı verdiği direnişte tek başına doğada hayatta kaldı ve diğer insanlarla iletişim kurmayı reddetti. İşte dünyanın en yalnız insanının hikayesi.

“Deliğin Adamı” olarak bilinen bir Amazon yerlisi Brezilya’da öldü. Söz konusu adam ayrıca, kabilesinin son üyesi ve Brezilya’nın batısındaki Amazon’daki Rondonia eyaletindeki Tanaru Yerli Bölgesi’nin tek sakiniydi.

Tanaru halkının geri kalanı 1970’lerden itibaren onlarca saldırı esnasında katledildi.

Bununla birlikte, “Deliğin Adamı”i onunla temas kurma girişimlerine direndiği için kendisi ve halkı hakkında çok az şey biliniyordu. Etrafında bazılarında keskin kazıklar bulunan derin çukurlar inşa etti için “Deliğin Adamı” olarak adlandırıldı.

Gerçek ismi bilinmeyen Amazon sakini, 2018’de bir şans eseri karşılaşma sırasında Vincent Carrell liderliğindeki bir belgesel ekibi tarafından görüntülenmişti.

Diğer taraftan Tanaru bölgesi, Brezilya’nın en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerinden birinde, küçük bir orman adasını oluşturuyor. Sığır yetiştiricileri tarafından ağaçlarının büyük bir kısmı katledilen bölge altın madencilerinin de uğrak noktası olmaya devam ediyor.



