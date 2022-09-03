Ferrari GTZ Nibbio 1 milyon dolara satılacak

İtalya hız tutkunları ve tasarımcılar için iki şeyi ifade eder. Ferrari ve Zagato. Gelin bu iki markanın işbirliğinden doğan GTZ modeline göz atalım





Ferrari ve Zagato arasındaki iş birliği 70 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. İki İtalyan mükemmelliği arasındaki son iş birliğinden biri ise Ferrari GT Nibbio modeli. Şimdiye kadar sadece 9 tane üretilmiş bu modelden biri, 9 Eylül’de St. Mortiz’deki bir müzayede de satışa sunulacak.

2006 yılında ilk örneği Japon koleksiyoncu Yoshiyuki Hayaki tarafından sipariş edilen GT Nibbio modeli herkese öylesine büyük bir göz ziyafeti sunmuştu ki Ferrari, dünyanın dört bir yanından gelen koleksiyonerleri mutlu etmek için modelden 9 adet üretmeye karar verdi.

Otomobilin temelleri Ferrari 599 GTB Fiorano’ya dayanıyor ancak 50’lilerin şık otomobillerini hatırlatmak için yeniden elden geçirildi. Satılacak bu model, 2008’de Maranello’daki Ferrari tesisinden Rossa Corsa renginde çıkmıştı.

Zagato, karakteristik tavanı yeniden tasarladı ve otomobilin ön ve arka tasarımlarında radikal tasarım değişiklikleri yaptı. İç mekanda ise kahverengi deri döşeme ve lüks karbon fiber detaylar yer alıyor.

Özel olduğu kadar hızlı

Milano’lu Zagato tasarım atölyesi, 612 beygir güç ve 607 Nm tork üreten, Ferrari’nin ihtişamlı V12’sini kaput altında bırakmayı tercih etti. Böylece otomobilin 0’dan 100 km/sa hızlanması 3.7 saniye sürüyor ve sofistike aerodinamik tasarım ve neredeyse zihni sinir diyebileceğimiz, çok gelişmiş bir çekiş kontrol sistemiyle beraber otomobil 330 km/sa gibi ciddi derecede yüksek hızlara ulaşabiliyor!

