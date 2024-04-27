74 yaşındaki 'silahlı büyükanne' tüm parasını kaybedince banka soydu!

Tüm parasını online bir dolandırıcılıkta kaybetti, kız kardeşine ve arkadaşına da büyük miktarda borcu bulunuyordu. Çaresizlikten gözü dönen yaşlı kadın banka soymaya karar verdi. Başlangıçta kimse onu ciddiye almadı, ta ki elinde bir silahla bankadan içeri girdiği görüntüler manşetlere taşınana kadar.



ELİNDE SİLAHLA KAPIDA BELİRDİ



Daha önce hiçbir suç geçmişi olmamasına rağmen Mayers, 19 Nisan'da

Polis, Mayers'ın yakalanmadan önce bankadan yalnızca 500 dolarlık bir soyguna imza atabildiğini bildirdi. İngiliz basınına göre yaşlı kadın ayrıca, veznedardan silah doğrultarak bankadaki paranın bir kısmını teslim etmesini talep ettiğini de itiraf etti.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YÜZLEŞİYOR

Mayers suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Şu anda Butler İlçe Hapishanesi'nde gözaltında tutuluyor ve kefaleti ise 100 bin dolar olarak belirlendi.

Polis, Mayers'ın sabıka kaydının bulunmadığını ve online

İngiliz basının 'silahlı büyükanne' olarak isimlendirdiği kadın, 'tüm parasını online bir dolandırıcılıkta kaybettikten sonra' banka soydu. Polis, yaşlı kadının soygundan önce kız kardeşine banka soymayı düşündüğünü söylediğini, ancak ailesinin onu ciddiye almadığını kaydediyor. AnnMayers , siber suçluların kurbanı olduktan sonra arkadaşlarına ve ailesine olan borçlarını ödemek için akılalmaz bir yola başvurdu. Polise göre, 74 yaşındaki kadının kız kardeşine beş bin dolar ve bir arkadaşına ise 65 bin dolarlık borcu vardı.Daha önce hiçbir suç geçmişi olmamasına rağmen Mayers, 19 Nisan'da Ohio eyaletindeki bir bankayı silah zoruyla soymaya karar verdi. Polislerin şüpheliyi bulması çok uzun sürmedi ve bulur bulmaz Mayers suçunu itiraf etti.Polis, Mayers'ın yakalanmadan önce bankadan yalnızca 500 dolarlık bir soyguna imza atabildiğini bildirdi. İngiliz basınına göre yaşlı kadın ayrıca, veznedardan silah doğrultarak bankadaki paranın bir kısmını teslim etmesini talep ettiğini de itiraf etti.Mayers suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Şu anda Butler İlçe Hapishanesi'nde gözaltında tutuluyor ve kefaleti ise 100 bin dolar olarak belirlendi.Polis, Mayers'ın sabıka kaydının bulunmadığını ve online dolandırıcılık kurbanı olduktan sonra gözünü karartıp yasaları çiğnemeye karar verdiğini söyledi. Yerel güvenlik güçleri, Mayers'ın yakın zamanda ABD Gümrüğü için paraya ihtiyacı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından dolandırıldığını açıkladı.