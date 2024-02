Dünyanın en pahalı plakası, Dubai sokaklarında görüntülendi. Özel yapım lüks arabanın üzerinde görüntülenen plaka, üstüne takıldığı arabadan kat be kat daha pahalı

Körfez'in enerji zengini metropolü Dubai, geçtiğimiz yıllarda ultra zenginlerin konaklama merkezine dönüştü. Haliyle, dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir çok araba, Dubai sokaklarında cirit atıyor.Porsche, Ferrari, Bugatti ve Aston Martin'ler motorlarıyla ve fiyatlarıyla Dubai sokaklarında yarışsa da fiyat yarışının kazananı bu kez bir araba değil, plaka sı oldu.Bu özel yapım, Mansory Rolls-Royce Cullinan'ın sahibi, dünyanın en pahalı arabalarından birine, dünyanın en pahalı plaka sını koydu.MÜZAYEDEDE REKOR KIRDI2023 yılında bir müzayedede 55 milyon AED'ye (4 milyar 653 milyon TL) mal olan 'P 7' plaka, özel yapım turkuaz Rolls Royce'un üzerinde görüldü.Nisan 2023'te Emirates Auction LLC tarafından düzenlenen bir açık artırmada satılan "P 7" plaka, en pahalı araç plakası olarak Guinness Dünya Rekorları arasına girdi.Araç, açık artırmada, Dubai Emiri'nin, küresel gıda yardımı girişiminin bir parçası olan "Bir Milyar Öğün Bağışı" adına satıldı.Aynı araba, kısa süre önce "AA - 8" plakasıyla trafikteydi. Söz konusu plakanın, 'P 7' plakasına göre çok daha ucuz olduğu belirtildi. "AA - 8" özel plakasının fiyatı ise 420 milyon TL.DİĞER REKORTMEN PLAKALARLüks plakalar dünyasında bazı inanılmaz satışlar göze çarpmakta ve belirli numaralar, alıcılarının sınırsız harcama özgürlüğünü de gözler önüne sermekte.İşte, dünya genelinde satılan en pahalı araç plakalarının bir özeti:Abu Dabi "5-1": Bu plaka, 2008 yılında bir açık artırmada 450 milyon TL'ye satıldı, alıcısı ise gayrimenkul zengini Said Abdul Gaffar Khouri.Dubai "AA-9" numaralı bir başka yüksek değerli plaka, 2021'de Dubai'de Most Noble Numbers açık artırmasında 322 milyon TL'ye satıldı. Satış, "Bir Milyar Öğün Bağışı" girişimi kapsamında düzenlenen bir başka açık arttırma aracılığıyla yapıldı.Bazı plakaların ise satılıp satılmadığı meçhul. İşte, satışa çıkmaları halinde rekor kırabilecek diğer plakalar:Birleşik Krallık "F1": İngiliz otomotiv tasarımcısı ve girişimci Afzal Kahn'a ait olan bu plakanın, 645 milyon TL'ye satışta olduğu söylentileri var, ancak Kahn bu söylentileri reddetti."New York" lisans plakasına sahip bir Volvo V70 Station Wagon ise bir süre önce 650 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Bu plaka, 1970'lerin başlarında yaptırılan özel bir plaka ve "New York Eyaleti'ndeki en eski" kişiselleştirilmiş plakalardan biri.Kaliforniya "MM": 784 milyon TL teklif edilen bu plaka, QR koduna bağlı bir NFT ile geliyor.Bu satışlar, alıcıların özel hissetmek için ödeyebilecekleri meblağları da gözler önüne seriyor.