banner913
banner932
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
10 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
14 0
 
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
17 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
15 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
20 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
74 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
39 0
banner1012

Gizemli yazılarla kaplı 2 bin yıllık bronz el bulundu

Araştırmacılar, İspanya'nın kuzeyinde son derece ilgi çekici bir keşif yaptı. Tarihi yaklaşık 2000 yıl öncesine, Demir Çağı'na kadar uzanan, üzerine dört sıra garip semboller kazınmış bronz bir el bulundu

banner974
Gizemli yazılarla kaplı 2 bin yıllık bronz el bulundu
banner971
Yeni bir çalışma, bu eski yazıtın eski Paleohispanik dillerle ilişkili olduğunu ve günümüz İspanya'sında Baskçaya dönüşen dilin bir parçası olabileceğini öne sürüyor.
Bölgede, elin yapıldığı dönemde Vascones adı verilen bir kabilenin yaşadığı biliniyor.
Bu kabile, yazma örnekleri olarak geride çok az şey bırakmıştı.
Araştırmacılar, yayınlanan makalelerinde, "Ayrıntılı dilsel analiz, yazının, modern Bask diliyle köklerini paylaşan ve Vascon epigrafisinin ilk örneğini oluşturan Paleohispanik grafik alt sistemini temsil ettiğini gösteriyor" dedi.
Yazının yönelimi, nesnedeki küçük deliğin konumu ve keşfedildiği yer, onun bir binanın girişine asılmış olabileceğini düşündürüyor.
Araştırmacılara göre elin bir tür ritüel veya kültürel öneme sahip olması mümkün.
Vasconic ve İberya bölgelerinde açık bir sağ elin arkasını tasvir eden çeşitli Demir Çağı eserleri keşfedildi ve Yemen'de bulunan benzer bir zaman dilimine ait daha gerçekçi bir eserle de ilginç bir benzerlik taşıyor.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.