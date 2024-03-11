Kemal Dürüst, teminatla serbest

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında bugün mahkeme huzuruna çıkarılan Kemal Dürüst(K.D) tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

B.Ö. hakkında ise 4 gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis Genel Müdürlüğünün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün ilk olarak 6 gün ek tutukluluğun ardından KSTU Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Vekili K.D.’nin davası görüşüldü.

Mahkemede bulguları aktaran Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, K.D’nin yargılandığı suçları sıralayarak, bunların ağır ceza yetkisine giren suçlar olduğunu hatırlattı.

Özbaylı, gelinen aşamada K.D.’nin tahikata etki etme olasılığının olmadığını kaydetti.

Savcı Fatma Damdelen de zanlının bu gerekçelerle teminatla serbest kalması talebinde bulundu.

K.D’nin avukatı Doğa Zeki, talebe itirazları olmadığını kaydetti ancak K.D. hakkında yapılan tüm iddiaları reddettiklerini yineledi.

Bunun üzerine, mahkeme, K.D.’nin 400 bin TL nakit teminat, 4 tane KKTC vatandaşı kefilin birer milyon TL’lik senet imzalaması, yurtdışına çıkış yasağı, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması ve 2 haftada bir ispat-ı vücut koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.



Polis, B.Ö. hakkında yeni şikayetlerin geldiğini aktardı



K.D’nin ardından zanlı KSTU Genel Sekreteri Asistanı B.Ö.’nün davası görüşüldü.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme”, “suç gelirini aklama”, “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

B.Ö. hakkında yeni bulguları aktaran Özbaylı, zanlının, okul tarafından ödemeleri yapılmış olmasına rağmen, 2 daireye ilişkin öğrencilerden kira bedeli aldığını ve bu kiralardan 159 bin TL ve yaklaşık 5 bin ABD doları temin ettiğini belirtti.

Bunun yanında zanlının okul hesabından sahte belgeyle çeşitli miktarlarda para temin ederek kendi hesabına ve şu anda hükümsüz tutuklu olan Genel Sekreter’in hesabına aktardığını söyleyen Özbaylı, Genel Sekreter’in talimatıyla da başkalarına ait imza kaşesi bastığı tespitini paylaştı.

Zanlının emare olarak alınan cep telefonundaki bulgulara ilişkin de soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özbaylı, cep telefonunda bulunan “yırt ve yak” mesajlarına dikkat çekti.

Genel Sekreter ve zanlının beraber hareket ettiğinin aşikar olduğunu dile getiren Özbaylı, zanlıya ilişkin 26 ifadenin alındığını 22 ifadenin daha alınması gerektiğini ifade etti.

Özbaylı, zanlıya ilişkin dün yeni bir şikayetin de geldiğini ve bunun soruşturmasına başladıklarını söyledi.

Özbaylı’nın ardından söz alan Savcı Fatma Damdelen de, halen alınması gereken ifadeler olduğunu ve emarelerin incelenmesinin tamamlanmadığını kaydetti.

Savcı Damdelen, zanlının bazı emareleri imha ettiğinin bilindiğini de belirterek, halen tahkikata müdahale etme ihtimalinin olduğunu belirterek, 4 gün süreyle ek tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı, ek tutukluluk talebine itiraz etmediklerini kaydederek, B.Ö.’nün pozisyonu gereği bir yetkisi olmadığını, tüm yaptıklarını Genel Sekreter’in talimatıyla yaptığını söyledi.

Mahkeme, tahkikata etki edeceği, sürecin devam ettiği gerekçesiyle cuma gününe kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

