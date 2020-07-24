Dünya'da koronavirüsten iyileşen sayısı 9,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 15.6 milyonu geçerken 636 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyleşenlerin sayısı da 9.5 milyonun üzerine çıktı. ABD'de 24 saatlik can kaybı rakamları üç gündür binin üzerine çıkmış durumda. Ülkede toplam vaka sayısı 4.2 milyona yaklaşırken 147 binden fazla insan corona virüs nedeniyle öldü.

10 Haziran tarihinden beri can kaybı sayısının binin altına indiği ABD'de durum yeniden kötüleşiyor.

Ülkede son olara bin 150 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718 kişi hayatını kaybetti.

NİJERYA'DA COVİD-19 VAKA SAYISI 39 BİNE YAKLAŞTI

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 948'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 604 artarak 38 bin 948'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 833'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 61'e çıktığı aktarıldı.



PERU'DA SON 24 SAATTE COVİD-19 NEDENİYLE 387 KİŞİ ÖLDÜ

Peru'da, son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 387 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 654'e yükseldi.

Vaka sayısının 9 bin 9 artarak 371 bin 96'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 255 bin 945 oldu.

ARJANTİN'DE 114 CAN KAYBI

Arjantin'de son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 114 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 702'ye, vaka sayısı da 6 bin 127 artarak 148 bin 27'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vakanın görüldüğü üst üste 3'üncü gün kayda geçti.



ŞİLİ'DEKİ CAN KAYIPLAR

Şili'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 116 artarak 8 bin 838'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 371 artarak 338 bin 759'a çıktı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 311 bin 759, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1670, durumu kritik olanların sayısı ise 258 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 464 bin 640 Covid-19 testinin yapıldığı belirtildi.