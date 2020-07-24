YDP'de başkanlık için 2 aday yarışacak

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek kurultayında genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile MYK üyesi Mehmet Kelebek yarışacak.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti organları için adaylık müracaatları dün 17.30 itibari ile sona erdi.

Genel Başkanlığa Erhan Arıklı ile birlikte, MYK Üyesi Mehmet Kelebek aday oldu.

Parti Meclisi için 423 kişi müracaat etti.Genel Sekreterlik, evrak yetersizliği, tüzük ve yasal kurallara aykırılık gerekçesi ile 248 kişinin adaylığını uygun görmedi. Parti Meclisi için 174 aday yarışacak.

Parti Disiplin ve Denetleme Kurulları için ise aday sayısı azaltılarak seçim yapılmadan mevcut müracaatların kurultaya sunulması uygun görüldü.

Parti Gençlik Kolları Başkanlığı için 2 kişi müracaatını yaparken, Kadın Kolları için ise 4 adet müracaat yapıldı. 3 kişinin müracaatı uygun görülmedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz şunları söyledi;

“YDP, 7495 ÜYESİ İLE KKTC’NİN EN BÜYÜK 2. PARTİSİDİR”

“YDP üye sayısı açısından şu anda 7495 üyesi ile KKTC’nin en büyük 2. partisidir. 2 yılda üye sayımızı 14 misli artırdık. Kurultaydan sonra yeni bir kampanya yaparak üye sayımızı 12.500 e çıkaracak ve KKTC’nin en büyük partisi olacağız. Kurultayda sonrası oluşacak yeni ekip bu hedef ve vizyonu taşıyacak bir ekip olmalı.”

Büyükyılmaz, YDP olarak kendilerini erken bir genel seçime kilitlediklerini ifade ederek, ” Geçiş hükümetinde yer almamızın veya kurulacak olan bir hükümete dışarıdan destek vermemizin tek şartı önümüze makul bir erken seçim tarihinin konulmasıdır” dedi.