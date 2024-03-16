Düğün gecesi yuva yıkan mektup

Ayrıldığı sevgilisini mazilerine dayanarak düğününe davet etmeye karar verdi. Düğünden sonra, organizasyonun sorun çıkmadan halledilmesinden memnundu. artık kocasıyla yeni hayatına başlamanın heyecanını yaşıyordu. Ancak hiç beklemediği zarf tazecik evliliğini paramparça etti



Vietnamlı kadın, evliliğini darmadağın eden eski erkek arkadaşıyla dört yıl boyunca birlikteydi ve onunla anlaşamadığı gerekçesiyle ayrılmıştı. Bir süre sonra ise, daha sonra evleneceği adamla tanıştı. İkili hızla aşka yelken açtı ve

EVLİLİK YIKAN MEKTUP

Düğünün herhangi bir sorun çıkmadan bittiğini düşünüyordu. Ta ki, eski erkek arkadaşının 230 baht bıraktığı zarfın içine el yazısıyla yazılmış bir mektubun iliştirildiğini öğrenene kadar.

Mektupta yazanlar gelinin eski sevgilisiyle aralarındaki ilişkilerini anlatıyordu. Yanı sıra zavallı kadına, dört yıldır beraber olduğu sevgilisini yalnızca altı aydır tanıdığı bir adam için terk ettiği gerekçesiyle 'sitem' ediyordu. Damat tüm mektubu okuyup gelinin geçmişteki

Çiçeği burnunda gelin düğününe eski sevgilisini çağırmaya karar verdi. Ancak bu davetin taze evliliğini henüz yıkarak kendisini gözyaşları içinde bırakacağından haberi yoktu. Eski erkek arkadaşı , çifte içinde 230 baht ve bir mektup bulunan bir zarf gönderdi. Mektupta yazılanları okuyan damat ise, derhal boşanma karar aldı.Vietnamlı kadın, evliliğini darmadağın eden eski erkek arkadaşıyla dört yıl boyunca birlikteydi ve onunla anlaşamadığı gerekçesiyle ayrılmıştı. Bir süre sonra ise, daha sonra evleneceği adamla tanıştı. İkili hızla aşka yelken açtı ve evlilik kararı aldı. Başına geleceklerden habersiz olan kadın, mazilerine dayanarak eski sevgilisini düğününe çağırmaya karar verdi.EVLİLİK YIKAN MEKTUPDüğünün herhangi bir sorun çıkmadan bittiğini düşünüyordu. Ta ki, eski erkek arkadaşının 230 baht bıraktığı zarfın içine el yazısıyla yazılmış bir mektubun iliştirildiğini öğrenene kadar.Mektupta yazanlar gelinin eski sevgilisiyle aralarındaki ilişkilerini anlatıyordu. Yanı sıra zavallı kadına, dört yıldır beraber olduğu sevgilisini yalnızca altı aydır tanıdığı bir adam için terk ettiği gerekçesiyle 'sitem' ediyordu. Damat tüm mektubu okuyup gelinin geçmişteki aşk hayatını öğrendikten sonra eşinden akıl almaz bir ayrılık kararı aldı. Eşine ve ailesine, boşanma davası açacağını açıkça beyan etmeyi de ihmal etmedi.