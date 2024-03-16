Tek bir egzersizle 48 kilo verdi

Pandemi döneminde aldığı fazla kiloları tek bir egzersizle yok eden ve yaklaşık 50 kilo veren kadının sırrı dünyada ses getirdi



Akşamları tıkanana kadar



İngiltere'de yaşayan Samantha Abre isimli genç kadın Kovid-19 sonrası aşırı kilo almaya başladı ve obez oldu. 25 yaşındaki genç kadın sağlık sorunları nedeniyle hayat stilinde değişikliğe gitti ve spor yapmaya başladı. Zamanla fazla kilolarından kurtulan ve tam 48 kilo birden veren Abre, kilo vermesinin arkasındaki sırrı İngiliz basınına anlattı.Akşamları tıkanana kadar yemek yediğini ifade eden Abre, tost ve mısır gevreği nedeniyle kilo aldığını ve kendini durduramadığını belirtti. Daha sonra egzersiz yapmaya başlayan Abre, ilk olarak yürüyüşe başladı ve bir haftada 4 kilo verdi. Günde 10 bin adım attığını belirten Abre, şimdilerde ağırlık antrenmanı yaptığını da ifade ediyor.