banner762
banner815
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
42 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
23 0
 
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
24 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
22 0
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor
8 0
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
Tatar, Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptı
92 0
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
24 0
banner797

DSÖ’den rahatlatacak kovid ve maymun çiçeği açıklaması

banner476

banner825
DSÖ’den rahatlatacak kovid ve maymun çiçeği açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) dünyayı 3 yıldır kasıp kavuran kororonavirüs salgını ve bu yıl Avrupa’da patlak veren maymun çiçeği virüsüyle ilgili azda olsa rahatlatacak bir açıklama geldi. Örgüt, salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini duyurdu.

Dünyayı 3 yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınından sonra ortaya çıkan maymun çiçeği virüsünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünyada toplam vaka sayınının 600 milyonu geçtiği ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını kabusu devam ederken geçtiğimiz aylarda Avrupa’da maymun çiçeği virüsü patlak verdi.

Mevcut kovid salgınının etkisi halen devam ederken yeni bir salgının baş göstermesi bütün dünyada büyük bir tedirginliğe neden oldu. Avrupa’ya hızlı bir şekilde yayılan maymun çiçeği vakası Türkiye’de de görülürken kötü haberi Bakan Koca açıklamıştı.

Hem kovid hem de maymun çiçeği vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama yapıldı.DSÖ, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini duyurdu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.