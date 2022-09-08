DSÖ’den rahatlatacak kovid ve maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) dünyayı 3 yıldır kasıp kavuran kororonavirüs salgını ve bu yıl Avrupa’da patlak veren maymun çiçeği virüsüyle ilgili azda olsa rahatlatacak bir açıklama geldi. Örgüt, salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini duyurdu.

Dünyayı 3 yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınından sonra ortaya çıkan maymun çiçeği virüsünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünyada toplam vaka sayınının 600 milyonu geçtiği ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını kabusu devam ederken geçtiğimiz aylarda Avrupa’da maymun çiçeği virüsü patlak verdi.

Mevcut kovid salgınının etkisi halen devam ederken yeni bir salgının baş göstermesi bütün dünyada büyük bir tedirginliğe neden oldu. Avrupa’ya hızlı bir şekilde yayılan maymun çiçeği vakası Türkiye’de de görülürken kötü haberi Bakan Koca açıklamıştı.

Hem kovid hem de maymun çiçeği vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama yapıldı.DSÖ, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini duyurdu.