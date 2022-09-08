Cilt Temizliğinden Ten Makyajına: Yeni Başlayanlar İçin Pratik Makyaj Tüyoları

Kadınlar için makyaj en sevilen ve en çok zaman harcanan uygulamaların başında gelmekte. Ancak kimi kadın için de tam tersi bir tutum söz konusu. Makyaj yapmayı çok sevmeyen, makyaj ile uzun süre harcamak istemeyen ve makyaja yeni başlayan kadınlar için yazımıza göz atmak yararlı olabilir. Yazımızda sizlere yapımı kolay, az çaba ile harika görüneceğiniz, kontür gibi hata yapılabilecek zorlu uygulamalara girmeden doğal bir makyaj için pratik makyaj tüyoları veriyoruz.

1. Cilt Temizliği

İlk olarak cildinizin makyaja hazırlanmış olması gereklidir. Temizlenmiş, toniklenmiş ve cilt tipinize uygun olarak önceden seçtiğiniz nemlendiriciniz ile nemlendirilmiş olmalıdır. Makyajınızın daha kalıcı olması, fondöten ve allık gibi ürünlerin de hatasız yayılmasını istiyorsanız eğer cildinizi makyaja hazırlamanız oldukça önemlidir. Nemsiz, kuru bir cilde makyaj yapılması BB/CC krem ve fondötenin homojen dağılmasını engelleyecek ve makyajın gün içerisinde parça parça görünmesine sebep olacaktır.

2.BB/CC Krem-Fondöten

Bu aşamada amaç cildinizi kapatmaktan çok cildinizdeki renk eşitsizliklerini gidermektir. Cildinizde kırışıklık, leke, iz gibi cilt kusurları bulunmuyorsa cilt rengini eşitlemek için BB/CC kremler gibi az renk veren, hafif ten ürünleri kullanabilirsiniz. Buna karşın cildinizde kırışıklık veya kapanmasını istediğiniz kusurlar varsa bu aşamada fondöten kullanmanız daha doğru olacaktır. Fondöten ve hafif ten ürünlerinin seçiminden sonra ikinci önemli nokta da bu ürünleri orantılı yaymak ve renk eşitliğini doğru sağlamaktır. Özellikle yeni başlayanlar için sünger kullanmak daha pratik bir tercih olacaktır.

3.Kapatıcı (Concealer)

Bir sonraki aşama olarak cildinizde kapatmak istediğiniz sorunlu, sivilceli bölgeler için kapatıcı kullanılabilir. Aydınlık bir görüntü elde etmek, göz altı morluklarını kapamak, sivilce ve lekeleri gizlemek için cilt renginizden 1-2 ton açık kapatıcılar tercih edilmelidir. Kapatıcı kullanımı isteğe bağlıdır. Cildinizde kapatmak istediğiniz bir yer yoksa bu aşamada sadece aydınlatıcılar da kullanılabilirsiniz.

4.Sabitleyici Pudra

Göz makyajına geçmeden önce özellikle karma veya yağlı bir cilde sahipseniz eğer cildiniz transparan pudra ile sabitlenmelidir. Makyajınızın kalıcılığını ve parlamaları önlemek amacıyla sabitleyici pudra önemlidir.

5.Far

Bu aşamada açık tonlu farlar hata oranı daha az olacağından daha uygundur. Koyu renkler dağılabileceği ve taze görüntüyü engelleyeceğinden çok tavsiye edilmemektedir. Toprak tonları ya da nude tonlar göz makyajı için idealdir. Kullanılan far/far paleti pigmentli olmalı, tozutmamalı ve dağıtmaya elverişli olmalıdır.

** Kaş şekillendirme makyajın bütünlüğü ve görünüm anlamında oldukça önemlidir. Kaşlarınızda boşluklar var ise kalem veya kaş farları kullanılabilir. Hangi ürünü tercih edeceğiniz kullanım rahatlığına göre belirlenebilir.

6.Maskara

Maskaralar makyajın olmazsa olmazlarıdır. Kirpikleri tarama ve ayırma özelliğine göre seçeceğiniz maskaraların akmaması için suya dayanıklı olmaları da önemlidir. Kıl ya da plastik fırça olması ise tamamen sizin tercihinize ve kullanım rahatlığınıza bağlıdır.

7.Allık

Pratik makyaj tüyolarında mutlaka yer alması gereken allık makyajın temel taşlarındandır. Cilde renk vermek ve canlı bir görünüm kazandırmak için kullanmanız gereken ürünlerin başında gelir. Eğer cildiniz gözenekli bir yapıya sahipse ışıltılı allıklar tercih edilmemelidir çünkü bu cilt kusurlarınızı daha da ortaya çıkarır. Gözenekli ciltler için mat allıklar tercih edilmelidir. Cildinize renk ve canlılık vermek için allık yerine bronzer kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

8.Ruj



Ruj seçiminde cilt tonunuza uygun renklerin seçilmesi önemlidir. Açık renkler dudak kalemi kullanmayı gerektirmemesi ve gün içinde kolaylıkla tazelenebilmeleri sebebiyle daha uygundur. Dudaklarınız kuru ise ruj öncesi dudak nemlendiricileri mutlaka kullanılmalıdır. Likit rujlar sürümü kolay olması açısından öncelikli tercih edilebilir. Mat bitişli, nude tonlarda ve dudaklarınızı kurutmayan rujlar en ideal olanlardır.