Dinazor iskeletinin rekor fiyata satılması bekleniyor

Milyonlarca yıl önce yaşamış dinozor iskeletlerinin şimdi milyon dolarlar getirmesi bekleniyor. Satışa çıkacak parçalardan biri olan ve Kansas'ta bulunan nadir pteranodon iskeletinin 6 milyon dolarlık satışla rekor kıracağı tahmin ediliyor

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s salı günü yaptığı açıklamada, altı metre kanat açıklığına sahip bir hava avcısının ve yılan benzeri boyunlu bir su sürüngeninin fosilleşmiş iskeletlerinin bu ay New York’ta müzayedeye çıkarılacağını duyurdu.

1997’de Sue adlı bir Tyrannosaurus rex’i satarak fosil müzayedelerinde yeni bir dönem başlatan müzayede evi bu defa da iki son derece nadir bulunan fosil için açık artırma düzenliyor.

Sotheby’s bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, “Sue the T. rex’in Sotheby’s’deki çığır açan satışından bu yana 25 yıldan fazla bir süre geçti, şimdi dikkatimizi onun gökyüzündeki ve denizdeki yırtıcı akranlarına çevirdiğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.

ŞİMDİYE KADAR YAŞAMIŞ EN BÜYÜK KANATLI

Müzayedeye çıkarılacak olan iskeletler arasında, yaklaşık 83 milyon yıl önce yaşamış, kuş benzeri devasa bir hayvan olan pteranodon ve 3,3 metrelik bir deniz sürüngeni türü olan plesiosaur yer alıyor.

Sotheby’s, Horus lakaplı pteranodon örneğinin, 2002 yılında Kansas’ta, bir zamanlar Kretase Dönemi’nde Kuzey Amerika kıtasını ikiye bölen bir iç denizde keşfedildiğini söyledi.

Şimdiye kadar yaşamış en büyük kanatlı yaratıklardan biri olan pteranodon, su üzerinde uçar ve avlanmak için uzun gagasını kullanırdı.

Sotheby’s, orijinal fosil kemiklerinin neredeyse tamamının korunduğunu söyledi. Hatton, “Koruma düzeyiyle bu boyutta bir şey elde etmek inanılmaz derecede nadirdir. Genel olarak, bir müzeye giderseniz ve çok iyi korunmuş bir örnek bulursanız, bu daha küçük bir şey olacaktır” diyerek bu nadir duruma dikkat çekti.

Sotheby’s, pteranodon’un 4 ila 6 milyon dolar arasında bir fiyatla satılacağını tahmin ediyor.

Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki plesiosaur ise 1990’larda İngiltere’nin Gloucestershire kentinde keşfedildi ve yaklaşık 190 milyon yıl önce yaşadığına inanılıyor.

Müzayede evi, fosile Nessie adını veriyor. Ve açık artırmada 600 bin ila 800 bin dolar arasında bir fiyata satılmasını bekliyor.

