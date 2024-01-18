'Deli' başkan ilk yurtdışı gezisinde itibardan tasarruf etti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ultraliberal deneyini Dünya Ekonomik Forumu'nda sunmak için tarifeli uçakla İsviçre'ye gitti. Milei, seyahatinde 300 bin dolardan fazla tasarruf ettiğini açıkladı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ultraliberal deneyini Dünya Ekonomik Forumu'nda sunmak için Davos'a gitti. Milei'nin Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte tarifeli uçakla İsviçre'ye seyahat etmesi dikkat çekti.

Rakipleri tarafından 'deli' olarak nitelendirilen Milei, Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na giderken uçakta yolcularla selfie çektirdi. Etkinliğin 'sosyalist gündemi' olduğunu söyleyen Milei çeşitli eleştirilerde bulundu.

Uçakta gazeteciler tarafından Davos'taki planları sorulan Milei, "dünyaya sadece sefalet getirecek olan '2030 sosyalist ajandası' tarafından kirletilen bir forumda özgürlük fikirlerinin tohumlarını saçmayı" amaçladığını söyledi.

Milei, sosyal medya platformu X üzerinden uçakta çektiği videoları paylaştı. Milei'nin Sözcüsü Manuel Adorni ise Arjantin hükümetinin bu seyahatte 300 bin dolardan fazla tasarruf ettiğini açıkladı.

Davos gezisi, Arjantin'in sağcı başkanı Milei'nin geçen ay göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yurtdışı turu.

Milei geçtiğimiz ay, onlarca tartışmalı ekonomik önlemi içeren geniş bir kapsamlı bir kemer sıkma programı açıklamıştı.

Milei'nin kararnamesi devlete ait şirketlerin özelleştirilmesinin önünü açarken, işçilerin çeşitli haklarını ortadan kaldırdı ve ihracat sınırlamalarına son verdi. Ayrıca konut kiralama ve arazi mülkiyeti yasalarını yabancı yatırıma izin verecek şekilde değiştirdi.

Öte yandan binlerce Arjantinli Milei'nin programını protesto etmek için sokaklara dökülürken Milei kendisine karşı yapılan gösterileri yasakladı.

