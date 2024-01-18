Mağusa esnafı isyanlarda

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı esnaf vatandaşlarımız, neredeyse 2 yıldan uzun süredir Mağusa genelinde süren kanalizasyon alt yapısı çalışmalarının hem vatandaşları hem de kendilerini perişan ettiğini dile getirerek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.

Kendilerinin İsmet İnönü Bulvarı üzerinde işyeri olan esnaflar olduklarını belirterek “13 ay önce kazdıkları bu yolu herhalde bir 13 ay sonra da asfaltlarlar. Ortada hiçbir ilgili yetkili yok. Esnafı düşünen hiç yok” dediler.

Toplum olarak günlük yaşadığımızı ifade eden esnaflar bu yapılanların kısa zamanda unutulacağınız ifade ederek “Zira toplum olarak biz balık hafızalıyız unuturuz.!” Diye konuştular.

