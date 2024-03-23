Dede, hayırsız torunlarına vasiyetiyle ders verdi

Dedelerini hayattayken çok az ziyaret eden torunlar mirastan pay alamayınca mahkemenin yolunu tuttu

İngiltere'de yaşayan FrederickWard'ın kendisini ziyaret etmeyen torunlarına servetinden çok az para bırakması ülkede gündem oldu...

Ward, 2020'de yaşamını yitirdiğinde 500 bin poundluk (yaklaşık 20 milyon TL) servetini iki çocuğuna bıraktı. Ward, ölen oğlu FredJr'ın beş kızını ise görmezden gelerek mirastan çıkarmıştı.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisini ziyaret etmedikleri için üzgün olduğunu söyleyen dede, çocuklara 50'şer sterlin (yaklaşık 2 bin TL) bırakmıştı.

Ward'ın 5 torunu dava açarak dedelerinin servetinin üçte birini almak için yasal süreç başlattı. Fakat önceki gün görülen duruşmada hakim torunların haksız olduğu ve Ward'ın parasını kendisini ziyaret etmeyen torunlarına vermeme gibi bir hakkı olduğuna kanaat getirdi.

Yüksek Mahkeme yargıcı James Brightwell 2018 tarihli vasiyetnamenin 'tamamen mantıklı' olduğuna hükmetti ve torunların 'hayal kırıklığına uğramış' büyükbabalarıyla 'çok sınırlı temasları' olduğunu ekledi.

"VASİYETNAMEYİ ZORLA DEĞİŞTİRDİLER" İDDİASI

Davayı reddeden Brightwell, "Bazıları, genel bir önerme olarak, bir vasiyetçinin çocuğu kendisinden önce vefat ettiğinde, genellikle mirasının eşit bir payını o çocuğun nesline bırakması gerektiği görüşünü benimseyebilir. Bununla birlikte, bunu yapmama ve kalanı ve dolayısıyla mirasın büyük kısmını hayatta kalan çocukları arasında paylaştırma kararının, makul bir vasiyetçinin yapamayacağı bir hüküm olduğu söylenemez" dedi.

Öfkeli torunlar, amcaları ve teyzelerinin dedelerini etkilediğini ve vasiyetnameyi değiştirmeye zorladığını iddia etmişti. Kızların babaları 2015 yılında yaşamını yitirmiş ve aile fertleri birbirlerinden uzaklaşmıştı.

Amcaları her bir yeğenine dedelerinin ölümünden sonra 50 pound (yaklaşık 2 bin TL) vermişti.

