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David Bowie'nin el yazısı şarkı sözüne 126 bin dolar

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Geçen yıl müzik kataloğu 250 milyon dolara satılan dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, açık artırmaya çıkarılıyor. Yedi yıl önce hayatını kaybeden şarkıcının el yazısına 126 bin dolara kadar alıcı çıkması bekleniyor

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David Bowie'nin el yazısı şarkı sözüne 126 bin dolar
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, ölümünden yedi yıl sonra açık artırmaya çıkarılıyor.
2016'da 69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözleri, açık artırmada 126 bin dolara kadar satılma potansiyeline sahip.
Bu iki şarkı, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor. Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.
Müzayedede satılacak hatıra eşyalar, bir serginin parçası olarak 2013'ten 2018'e kadar dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeden önce Londra'daki V&A Müzesi tarafından sergilendi.
Müzayedede ayrıca Oasis grubunun şarkı yazarı Noel Gallagher'in, grubun diğer hit şarkılarıyl birlikte “She’s Electric,” “Going Nowhere” ve “Champagne Supernova” şarkılarının sözlerini içeren şarkı sözü kitabı da satışta.
1971'de ölen The Doors grubunun efsanevi solisti Jim Morrison'ın el yazısıyla yazılmış sözlerini içeren bir sayfa da açık artırmada satın alınabilecek.
David Bowie'nin “Starman” adlı şarkısına ait el yazısı sözler, daha önce 208 bin dolara alıcı bulmuştu.
Geçen yıl Bowie'nin müzik katalogu, Warner Chappell Music tarafından 250 milyon dolara satın alınmıştı.
 
 
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