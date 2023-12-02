77 yaşındaki turiste şok ceza

Sandviçi beyan etmeyen turiste 3 bin dolar ceza!

77 yaşındaki June Armstrong, Yeni Zellenda'nın Christchurch şehrinden Avustralya'nın Brisbane şehrine gitmek için havalimanına geldi.

Armstrong sabah saat 4'te Avustralya'ya yapacağı uçuştan önce Christchurch Havalimanı'ndan glütensiz tavuklu, marullu sandviç satın aldı.

Sandviçin yarısını yiyen yaşlı kadın geri kalanını sırt çantasına koydu.

Avustralya Brisbane havalimanına inmeden önce reçeteli ilaçlarını hosteslerin verdiği forma beyan eden Armstrong sandviçi ise tamamen unuttu.

Yaşlı kadın uçaktan inişte bavulu ve sırt çantası Brisbane Havalimanı görevlileri tarafından kontrol edilince hayatının şokunu yaşadı.

Görevliler ülkeye girişte et ürünlerinin beyan edilmesi gerektiğini, bu kuralı çiğnediği gerekçesiyle yaşlı kadına 3 bin dolar ceza kesti.

Cezayla şok olan yaşlı kadın görevlilere sandviçi beyan etmeyi unuttuğunu söylese de cezadan kurtulamadı.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı, Armstrong'un tavuklu sandviçi getirmek için ithalat iznine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir bakanlık sözcüsü news.com.au'ya "Etin, hastalık salgınlarına bağlı olarak hızla değişebilen katı ithalat koşulları var" dedi.

