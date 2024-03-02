Danimarka Başbakanı paylaştı, ülke karıştı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşım ülkede tartışma konusu haline geldi. Başbakan Frederiksen tartışmaların ardından açıklama yapmak zorunda kaldı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yemek paylaşımı tepkilerin nedeni oldu.

Frederiksen'in paylaşımında çiğ tavuk kesmek için kullandığı kesme tahtasında soğan kesmesi Danimarkalıların karışık tepkilerine neden oldu. Paylaşım pek çok okuyucunun Başbakan Frederiksen'in sağlığı konusunda endişelenmesine de yol açtı.

Paylaşımın altına bir kullanıcı "Olamaz! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız" derken bir başka kullanıcı ise "Sevgili Mette, kampilobakter ve salmonellanın yakınından geçmek istemiyorsanız, aynı doğrama tahtasını çiğ kümes hayvanları ve çiğ sebzeler için aynı anda asla kullanamazsınız" diye yazdı.

Tartışmaların ardından Başbakan Frederiksen Instagram profilindeki bir hikayede açıklama yapmak zorunda kaldı.

Frederiksen açıklamasında "... Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" dedi.

Frederiksen bıçak tercihine yönelik eleştirilere de yine yanıt vererek doğrama işi için kullandığı bir mutfak bıçağı olduğunu belirtmek zorunda kaldı. Mauviel 1830 firmasına ait et bıçağı 200 Danimarka Kronu'na (yaklaşık 906 TL) satın alınabiliyor.

