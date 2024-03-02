Güzel kaş hayali hüsranla sonuçlandı

Daha güzel kaşlara sahip olma hayali kuruyordu. Ancak gittiği merkezdeki stajyer tarafından 'denek' olarak kullanılınca ortaya akıl almaz görüntü çıktı



Birçok kadın, kaşların için kalıcı bir dokunuş tercih ederek

Ancak

YÜZÜNDE YILLARCA KALABİLİR

Yerel basına yansıyan bilgilere göre zavallı kadın, bir stajyer tarafından adeta 'denek' olarak kullanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise fotoğraflarda da görüldüğü üzere hayal kırıklığından bile ötedeydi. Yeni görünümün kadının yüzünde uzun yıllar kalacağı da yerel basına yansıyan detaylar arasında.

Öte yandan şoke edici tabloyla karşılaşan sosyal medya kullanıcıları, mağdura dava açmasını şiddetle tavsiye etti. Yetkililer bu tür estetik işlemlerin yalnızca uzmanlar tarafından uygulanması konusunda uyarıyor.

Çoğu kadın kaşlarına büyük özen gösterir. Makyaj hilelerinden bakım kürlerine kadar binbir çeşit seçeneğe müracaat edilerek yüzü çerçeveleyen kaşlara büyük emek harcanır. Kaş dönmesi ise bunlardan yalnızca bir tanesi.Birçok kadın, kaşların için kalıcı bir dokunuş tercih ederek kaş dövmesi yaptırmaya karar veriyor.Ancak Çin 'de kayıtlara geçen son örnek tam bir estetik faciası oldu. Bir kadının prosedür sonrası fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve görenleri şoka soktu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma yorum yağdırdı.YÜZÜNDE YILLARCA KALABİLİRYerel basına yansıyan bilgilere göre zavallı kadın, bir stajyer tarafından adeta 'denek' olarak kullanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise fotoğraflarda da görüldüğü üzere hayal kırıklığından bile ötedeydi. Yeni görünümün kadının yüzünde uzun yıllar kalacağı da yerel basına yansıyan detaylar arasında.Öte yandan şoke edici tabloyla karşılaşan sosyal medya kullanıcıları, mağdura dava açmasını şiddetle tavsiye etti. Yetkililer bu tür estetik işlemlerin yalnızca uzmanlar tarafından uygulanması konusunda uyarıyor.