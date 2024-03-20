Dani Alves'in kefalet bedeliyle serbest bırakılmasına karar verildi

Barcelona mahkemesi, cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Dani Alves'in 1 milyon euro kefalet bedelini ödediği takdirde serbest bırakılmasına karar verdi.

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz ay cinsel saldırıdan dolayı suçlu bulunarak 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Barcelona'da mahkeme Brezilyalı eski futbolcunun temyiz üzerine 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

MAHKEME KONTROLLERİNİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA

Alves'in serbest bırakılması İspanyol ve Brezilya pasaportlarını teslim etmesiyle ülke dışına çıkmamasına ve haftalık mahkeme kontrollerini kabul etmesine bağlı olduğu belirtildi.

Ayrıca, mağdurun evine, iş yerine veya sık sık gittiği bilinen herhangi bir yere 1.000 metre yaklaşmasını engelleyen bir yasaklama emrine de uymak zorunda olduğu kaydedildi.

EFSANELER LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Barcelona, yaşanan tüm bu olayların ardınan kulübün efsaneleri listesinden Dani Alves'i çıkartmıştı.