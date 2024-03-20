Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmediğini açıkladı.

Hava yarın yer yer yağmurlu, yarından sonra da paçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

