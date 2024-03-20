Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor

Hava yarın yer yer yağmurlu, yarından sonra da paçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.