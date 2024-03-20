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Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor

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Meteoroloji Dairesi, yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmediğini açıkladı.

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Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor
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Hava yarın yer yer yağmurlu, yarından sonra da paçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
 
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