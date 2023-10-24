Daha kaç çocuk katledilecek?

İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı, bir gecede 182’si çocuk olmak üzere 400'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'de toplam can kaybı 5 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin 2055’i çocuk, 1119’u kadın, 217’si ise yaşlı



İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi. İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu bir günde 436'dan fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Filistin, 24 saatte 182’si çocuk 436 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldüğünü aktardı. Ölenlerin çoğunun Gazze’nin kuzeyinde bombardıman sonucu can verdiği belirtildi.

“Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledikleri” aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yapıldı.Yıkılan binaların enkazında hala 830’u çocuk 1500 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail’in saldırılarında 57

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısının 5 bin 87’ye, yaralı sayısının ise 15 bin 273’e çıktığını duyurdu. Ölenlerin 2 bin 55'inin çocuk ve bin 119'unun kadın olduğu belirtildi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

GAZZE'YE BASKINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Diğer taraftan, kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken İsrail ordusu ara ara Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenliyor. Son olarak Han Yunus bölgesinde baskın düzenleyen İsrail askerlerine Hamas karşılık verdi. Atılan anti-tank füzesi nedeniyle bir İsrail askeri ölürken üçü yaralandı. Hamas ise İsrail saldırısını geri püskürttük açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze sınırlarına girme sebebini rehinelerin bulunması olarak açıkladı. Halihazırda Gazze'de 222 rehinenin bulunduğu öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı. Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırı sonrası savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'na yakın bir noktada Mısır'a ait bir askeri noktayı hedef aldı. Tel Aviv saldırının yanlışlıkla yapıldığını açıkladı. Mısır yönetimi ise İsrail'in kendileriyle iletişime geçip durumu anlattıklarını söyledi. Saldırı nedeniyle Mısırlı askerlerin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

İSRAİL ORDUSU: KARA HAREKATI, TAKVİYE ABD KUVVETLERİ GELENE KADAR ERTELENECEK

İsrail ordu radyosu tarafından yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara harekatına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 18. gününde sürüyor.İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi. İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu bir günde 436'dan fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.Filistin, 24 saatte 182’si çocuk 436 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldüğünü aktardı. Ölenlerin çoğunun Gazze’nin kuzeyinde bombardıman sonucu can verdiği belirtildi.“Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledikleri” aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yapıldı.Yıkılan binaların enkazında hala 830’u çocuk 1500 kişinin bulunduğu kaydedildi.İsrail’in saldırılarında 57 sağlık personeli hayatını kaybetti, 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısının 5 bin 87’ye, yaralı sayısının ise 15 bin 273’e çıktığını duyurdu. Ölenlerin 2 bin 55'inin çocuk ve bin 119'unun kadın olduğu belirtildi.Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.GAZZE'YE BASKINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜDiğer taraftan, kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken İsrail ordusu ara ara Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenliyor. Son olarak Han Yunus bölgesinde baskın düzenleyen İsrail askerlerine Hamas karşılık verdi. Atılan anti-tank füzesi nedeniyle bir İsrail askeri ölürken üçü yaralandı. Hamas ise İsrail saldırısını geri püskürttük açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze sınırlarına girme sebebini rehinelerin bulunması olarak açıkladı. Halihazırda Gazze'de 222 rehinenin bulunduğu öne sürüldü.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini bildirdi.İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı. Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırı sonrası savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'na yakın bir noktada Mısır'a ait bir askeri noktayı hedef aldı. Tel Aviv saldırının yanlışlıkla yapıldığını açıkladı. Mısır yönetimi ise İsrail'in kendileriyle iletişime geçip durumu anlattıklarını söyledi. Saldırı nedeniyle Mısırlı askerlerin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.İSRAİL ORDUSU: KARA HAREKATI, TAKVİYE ABD KUVVETLERİ GELENE KADAR ERTELENECEKİsrail ordu radyosu tarafından yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara harekatına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.