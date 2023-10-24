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Aynı aileden 13 kişi öldü

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Gazze'de evlerini bırakarak Han Yunus'a giden ve buradaki hava saldırısında hayatını kaybeden Gazzeli bir ailenin hikayesi yürekleri parçalıyor

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Aynı aileden 13 kişi öldü
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Gazze'de İsrail'in boşaltılmasını istediği kuzey bölgelerden kaçanlar güneye sığındı. Ancak burada güvende değiller. İsrail güneyi de yoğun bombardıman altında tutuyor.
18 yaşındaki Dima Allamdani ve ailesi kuzeydeki Gazze kentinden kaçarak güneydeki Han Yunus'a giden yüz binlerce kişi arasındaydı. Ancak Han Yunus'ta sığındıkları yer İsrail saldırısının hedefi oldu.
Allamdani, kardeşi ve iki küçük kuzeni saldırıdan kurtuldu. Ancak ailenin geri kalan 13 üyesi o kadar şanslı değildi. Hepsi hayatını kaybetti.
18 yaşındaki Allamdani anne-babasını, 7 kardeşini ve amcasının ailesinden 4 kişiyi kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Allamdani, morgta tüm sevdiklerini teşhis etmek zorunda kaldı.
Dima Allamdani, şimdi 2 küçük kardeşi ve kuzenleriyle hayatta kalmaya çalışıyor.
Allamdani, israil'in yoğun bombardımanı nedeniyle sürekli korku içinde yaşadıklarını da söylüyor.
 
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