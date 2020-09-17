Corona virüsle mücadelede Singapur'un başarısı

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 30 milyonu geçerken, Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da müthiş bir başarı söz konusu... 5.7 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede vaka sayısının 57 bin olması ve buna karşılık sadece 27 insanın yaşamını yitirmesi bir başarı örneği olarak tarihe geçti. Singapur'un başarısının sırlarından bazıları erken önlem, ücretsiz test ve maske kullanımı

Singapur, dünya üzerinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının en düşük olduğu ülkelerden biri. 57 binden fazla vakanın olmasına rağmen ada ülkesinde sadece 27 insan yaşamını yitirdi.

Corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin oranının küresel ortalaması yüzde 3’ken, Reuters’ın 1000’den fazla vaka görülen ülkeleri sıraladığı listede Singapur’da bu oran yüzde 0.05 olarak seyrediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Singapur’un nüfusuna yakın ülkelerden Danimarka’daki ölüm oranı yüzde 3, Finlandiya’da ise yüzde 4 seviyesinde.

Singapur Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede iki ayı aşkın bir süredir kimse yaşamını yitirmedi. Ülkenin önde gelen uzmanları, bu başarının arkasındaki esas etmenleri açıkladı.

ENFEKSİYON KİTLESİ



Singapur’da Covid-19 bulaşanların yaklaşık yüzde 95’i göçmen işçiler. Bunların yaşları genelde 20’lerinden başlayarak 30’lara kadar gidiyor ve genellikle inşaat ve gemi yapımında çalışıyor ve kalabalık yatakhanelerde kalıyorlar.

Corona virüsü ile ilgili çalışmalar devam ederken, şu an elde edilen verilere göre gençler arasında corona virüsünün öldürücülüğü diğer yaş gruplarına göre daha düşük.

TESPİT

Singapur, salgının ilk günlerinden itibaren erken tanı tespit ve test sistemlerini kullandı. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü’nün de övdüğü bu sistem sayesinde Singapur yaklaşık 900.000 insandan örnek aldı. 5.7 milyonluk nüfusunun yüzde 15’inden fazlasına denk gelen bu sayı, dünya çapında da en yüksek oran anlamına geliyor.

Yatakhanelerde kalanlara çok sıkı test kuralları getirilirken yetkililer risk altında olan, bakım evlerinde kalanlarla birlikte akut solunum yolu enfeksiyonunun 13 semptomunu gösterenlere ücretsiz test sağladı.

Ulusal Singapur Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi’nde görevli Hsu Li Yang, “Ne kadar çok tanı konulursa ölüm oranı o kadar azalır” dedi.

Singapur’da hastaların büyük çoğunluğunun yatakhanelerde kalan yabancı işçiler olduğu açıklandı.

HASTANE SÜRECİ

Engelleyici önlemler, tedavi yönteminde de kullanıldı… 45 yaşın üzerindeki Covid-19 hastaları ya da risk grubundaki hastalar, iyi hissetseler bile hastanede tedavi edildi, evlere gönderilmedi.

Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi’nin kıdemlı danışmanlarından Dale Fisher, “Bizim tedavi yöntemimiz geleneksel fakat iyi. Sıvı yönetimi, pıhtı önleme ve kanıtlanmış ilaçlar kullanıldı” dedi.

Son yıllarda Güneydoğu Asya’da bir tıp turizm merkezi haline gelen Singapur, corona virüsü hastaları için de bazı kongre merkezlerinde ve geçici merkezlerde salgınla mücadele alanları oluşturarak buralara yatak kurdu. Böylelikle yatak sıkıntısı yaşanmadı.

Resmi verilere göre Singapur’da şu an yoğun bakımda hiç Covid-19 hastası bulunmuyor.

Singapur’da eğitime devam ediliyor.

Singapur’da Nisan ayından beri kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu. Dünya Sağlık Örgütü de maske kullanılmasıyla birlikte sosyal mesafeyi tavsiye ederken, Mount Elizabeth Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Leong Hoe Nam, “Singapur’da güzel bir maske kültürü oluşturduk. Bu sayede hastalık daha hafif geçiyor” dedi.

SINIFLANDIRMA

Singapur, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ölümlerini sınıflandırma tanımına uyuyor… Kalp ve damar hastalıkları sorunu sebebiyle yaşamını yitiren Covid-19 hastalarını sayıya dahil etmezken zatürre hastalarını alıyor.

Singapur Sağlık Bakanlığı, uluslararası uygulamaları takip ettiklerini duyurdu.