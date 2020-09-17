Emrah'ta mutlu son

Lapta kalecisi Emrah Özer, Türkiye dönüşünde Çatalköy'de The Olive Tree Otelde karantina sürecini tamamladı.
Antalya'ya oğlunu görmeye giden Emrah Özer'e dün gecikmeli de olsa test yapıldı.
Test sonucunu az önce açıklanırken, sonucu negatif çıkan Emrah evine döndü.
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