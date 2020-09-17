banner480
banner69
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
46 0
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
13 0
 
252 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
94 0
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
40 0
93 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
426 0
banner460

Emrah'ta mutlu son

banner476

Emrah'ta mutlu son
Lapta kalecisi Emrah Özer, Türkiye dönüşünde Çatalköy'de The Olive Tree Otelde karantina sürecini tamamladı.
Antalya'ya oğlunu görmeye giden Emrah Özer'e dün gecikmeli de olsa test yapıldı.
Test sonucunu az önce açıklanırken, sonucu negatif çıkan Emrah evine döndü.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.