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Çocuklarına kızdı, mirasını evcil hayvanlara bıraktı

Çin'de, çocuklarının kendisini ihmal ettiğini söyleyen kadın, vasiyetini değiştirerek, 84 milyon TL'lik servetini evcil hayvanlarına bırakmaya karar verdi

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Çocuklarına kızdı, mirasını evcil hayvanlara bıraktı
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Çin'de yaşanan aile içindeki bir anlaşmazlık olayı uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu... 
Soyadının Liu olduğu belirtilen yaşı ilerlemiş bir kadın, çocukları tarafından ihmal edildiği gerekçesiyle 20 milyon yuanlık (yaklaşık 2.8 milyon ABD Doları- yaklaşık 84 milyon TL) servetini kedi ve köpeklerine bırakmaya karar verdi.
Çin medyasında yer alan haberlere göre Şangay'da yaşayan Liu soyadlı kadın, birkaç yıl önce tüm servetini üç çocuğuna bıraktığına dair bir vasiyetname hazırladı.
Ancak Liu, bu süre içerisinde geçirdiği hastalıklar döneminde çocuklarının kendisini ziyaret etmediğini ve kendisiyle ilgilenmediğini belirterek miras konusunda fikrini değiştirmeye karar vermiş.
Eurnoews'ün Zonglan News sitesinde yer alan açıklamalara dayandırdığı habere göre Liu, sadece evcil kedi ve köpeklerinin kendisinin yanında olduğunu söyledi.
HAYVANLARIN BAKIMI İÇİN KULLANILACAK
Vasiyetini değiştiren Liu, tüm servetinin kendisi öldükten sonra evcil hayvanlarının bakımı için kullanılmasını istedi.
Bu istek doğrultusunda yerel bir veteriner kliniğinin Liu'nun mirasının yöneticisi olarak atandığı ve hayvanların bakımında sorumluluk aldığı bildirildi.
Ancak South China Morning Post'un haberine göre ise Liu tüm servetini hayvanlarına bırakmak istese de, Çinli yetkililere göre bu ülkede yasal değil.
Vasiyet Kayıt Merkezi yetkilisi Chen Kai, "Yine de bu sorunu çözmek için alternatifler var" dedi.
Yetkililer, Liu'ya çocuklarının ona karşı tutumlarını değiştirmeleri için bir şans vermesini tavsiye ediyor. Kimileri de Liu'ya veteriner kliniğinin de denetlenmesi için güvendiği bir kişiyi ataması tavsiyesinde bulunuyor.
 
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