Çocuk hastanesi vuruldu!

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğü ve çok sayıda can kaybı olduğu duyuruldu



Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü ve çok sayıda can kaybı olduğunu duyurdu. Rusya ise sivil hedefleri vurduğunu yine reddetti, düşen Ukrayna hava savunma füzelerinin yerleşim yerlerinde hasara yol açtığını savundu.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın dün başkent Kiev'e ve diğer kentlere düzenlediği füze saldırılarında en az 29 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin farklı kentlere 40'tan fazla füze attığını ve Ukrayna'daki altyapıya, ticari binalara ve konutlara zarar verdiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı ve eski boksör Vitali Kliçko, başkente yönelik son saldırının Rus işgalinin başından bu yana olan en ağır saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev'deki yetkililer, başkente yönelik saldırıda yedi kişinin öldüğünü ve en az 25 kişinin yaralandığını açıklarken, Krıvıy Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, Zelenskiy'nin de memleketi olan Krıvıy Rih'te 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralandığını söyledi. Öte yandan Donestk valisi de Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'ta füzelerin bir sanayi tesisine isabet etmesi sonucu üç kişinin öldüğünü açıkladı.

RUSYA: AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlar ile hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukraynalı yetkililerin, bu saldırıların sivil altyapıya yönelik düzenlendiği yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, "söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntü, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. Kiev yönetimi, her seferinde NATO zirvesi öncesi histeriye kapılıyor. Bu tür provokasyonların amacı, Kiev yönetiminin finanse edilmesini ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır."

