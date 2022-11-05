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Çocuğun ısırdığı kobra öldü

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Hindistan'da Chhatisgarh bölgesinde evinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki bir çocuk, kendisini ısıran kobraya aynı şekilde karşılık vererek öldürdü

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Çocuğun ısırdığı kobra öldü

 

Yapılan son araştırmalara göre; ölümcül yılan ısırmalarının yüzde 85'inin kaydedildiği Hindistan'da bu kez ısırılan kobra öldü.


Hindistan'da 8 yaşındaki çocuğun ısırdığı kobra öldü - 2

Chhatisgarh'da evinin arka bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, yetişkin bir kobranın saldırısına uğradı.


Hindistan'da 8 yaşındaki çocuğun ısırdığı kobra öldü - 3

Kobra, Deepak'ın kolunu sardıktan sonra ısırdı. 

Acı içinde kalan çocuk, yılandan kurtulmayı başaramayınca karşı atak yapmaya karar verdi ve kobrayı ısırdı.


Hindistan'da 8 yaşındaki çocuğun ısırdığı kobra öldü - 4

Kobra ölürken, şans eseri ısırdığı çocuğa zehri geçmedi ve Deepak hayatta kaldı.

New Indian Express'e bir röportaj veren çocuk, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.


Hindistan'da 8 yaşındaki çocuğun ısırdığı kobra öldü - 5

Deepak'ın ebeveynleri olayın ardından çocuklarını bölgedeki bir sağlık merkezine götürdü. 

Yapılan incelemelerde Deepak'ın yarasının bir 'kuru ısırık' olduğu, zehrin vücuduna girmediği tespit edildi.

8 yaşındaki çocukta herhangi bir sempton görülmedi.


Hindistan'da 8 yaşındaki çocuğun ısırdığı kobra öldü - 6

'Kuru ısırık' genellikle yetişkin kobralar tarafından kullanılıyor.

Zehirli yılanlar, avını öldürmek istediklerinde ya da tehlikede olduklarında ölümcül bir zehir salgılarken, rakibini sadece uyarmak istediğinde 'kuru ısırık' kullanmayı tercih ediyor. 

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