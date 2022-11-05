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Rusya teknoloji devlerinden yardım alıyor

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Rusya, Ukrayna'ya saldırırken Apple, Google, Microsoft ve Meta'dan hizmet alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görevlendirdiği uzman ekibin hazırladığı raporda, Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin sağladığı hizmetlerin Rus ordusu tarafından kullanıldığı öne sürüldü

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Rusya teknoloji devlerinden yardım alıyor

 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andri Yermak ve ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Michael McFaul'un ortak kurduğu Yermak-McFaul Uluslararası Uzman Ekibi, bir rapor yayımladı.

Çalışmada akıllı telefon, mobil işletim sistemleri ve bulut hizmetleri gibi teknolojilerin, Rus hükümeti tarafından "savaş alanında iletişim ve gerçek zamanlı keşif" amacıyla kullanıldığı savunuldu.

Raporda e-posta, içerik paylaşım ve güvenli iletişim teknolojilerinin yanı sıra sosyal medya platformlarının da Rusya tarafından dezenformasyon amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.

Uzmanlar, özellikle bilgi teknolojilerinin Rusya'nın düzenlediği siber saldırıları kolaylaştırdığına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Rusya, ordusunu yönetip kontrol etmek, silahlarını ateşlemek, takip görevleri düzenlemek, enformasyon alanını denetlemek, Ukrayna'daki sivil ve siber altyapıya saldırı düzenlemek ve kendi altyapısını korumak için yabancı bilgi teknolojisi hizmetlerinden faydalanıyor"


"HİZMETLERİN SAVAŞTA RUS ORDUSU TARAFINDAN KULLANILMASI ENGELLENMELİ"

Kremlin'in kullandığı teknolojiler arasında ağ yönetim kapasiteleri ve şifreleme yazılımlarından bilgisayar destekli grafik-tasarım (CAD) ve yapı bilgi modellemesi (BIM) gibi birçok farklı sistemin yer aldığı iddia edildi.

Teknoloji uzmanlarının, avukatların, ekonomistlerin ve diplomatların yer aldığı ekip, Batılı teknoloji devlerinden, hizmetlerinin savaşta Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı kullanılmasını engellemelerini talep etti.

Raporda, Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hatırlatılarak, Kremlin'in bu teknolojilere erişiminin durdurulması istendi.

Öte yandan raporda, özellikle Google ve Microsoft'un "dengeleyici unsurlar" olarak faaliyet gösterdiği ve siber saldırılara karşı Ukrayna'nın kendini korumasını sağladığı da belirtildi.

"BULGULAR RAHATSIZ EDİCİ"

Yermak, raporla ilgili açıklamasında, "Bulgular rahatsız edici. Tüm Batılı devletlere, Rusya'ya karşı yaptırımlarını derhal katılaştırma çağrısı yapıyorum" dedi.

McFaul ise "Bu şirketlerin, yaptırım uygulayan hükümetlerle çalışarak daha fazla hasar oluşmasını engellemek için hızlı, etkili ve kapsayıcı çözümler bulacağına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Google, Meta, Microsoft ve Apple, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın yorum talebine yanıt vermedi.

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